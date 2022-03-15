Лавров: Россия потребует рассмотреть вопрос о биолабораториях в ООН

Россия требует рассмотреть вопрос о биолабораториях на Украине в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия также намерена добиваться создания механизма верификации при конвенции: соответствующее предложение было внесено Россией 20 лет назад, но неизменно блокировалось США.

Мы будем требовать <...> рассмотрения этой проблемы в контексте обязательств, содержащихся для всех стран, которые участвуют в Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия, — подчеркнул Лавров.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза ООН, отметил, что сеть биолабораторий на Украине занималась усилением патогенных свойств смертельных болезней. По словам Небензи, в распоряжении России оказались документы, подтверждающие наличие на территории Украины порядка 30 лабораторий. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине действительно есть объекты биологических исследований.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не имеет мандата, чтобы вести расследование о наличии биологических программ на Украине, но в ООН внимательно следят за ситуацией. Постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил, что Вашингтон собирался открыть биолабораторию в Симферополе. По его словам, такие планы вынашивались во времена нахождения Крыма в составе Украины.