Лавров: Россия «останавливает войну», начатую Киевом на Украине

Россия останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вёл против населения Донбасса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ответ на слова своего иранского коллеги Хосейна Амира Абдоллахиана о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил его передать Лаврову послание о необходимости политического урегулирования вокруг Украины. Слова Лаврова приводит портал «Вести.Ru».

Могу заверить, что мы ровно этим и занимаемся. Мы останавливаем войну, которую киевский режим на протяжении последних минимум восьми лет вёл против населения Донбасса, — заявил Лавров.

Он также напомнил о произошедшей накануне атаке центра Донецка, во время которой было убито и ранено множество мирных граждан. По его словам, все эти факты усиленно замалчиваются на Западе, где «продолжают нагнетать истерию, распространяя откровенные фейки».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «весьма разочарованы» отсутствием реакции НАТО, ЕС и США на удар Украины по центру Донецка, который произошёл 14 марта. По его словам, западные лидеры также отказались осудить кого-либо за этот инцидент.

14 марта в результате удара украинской ракеты у Дома правительства в центре Донецка погибли 17 человек. Ещё 28 жителей, в том числе дети, получили тяжёлые ранения и были доставлены в медицинские учреждения. В ДНР был объявлен траур.

В Народной милиции Донецкой Народной Республики произошедшее назвали терактом. Как пояснил глава республики Денис Пушилин, удар ракеты пришёлся по остановке общественного транспорта и если бы снаряд долетел до цели, радиус поражения составил бы 500 метров. По его словам, в использованной при ударе по Донецку ракете размещался запрещённый кассетный заряд. В Минобороны России заявили, что ракета была выпущена из Красноармейска, который находится под контролем украинских националистов, а само решение было принято после утверждения руководством Вооружённых сил Украины в Киеве.