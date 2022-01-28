Лавров: Россия не получила от ФРГ ответы по инциденту с Навальным

Россия по-прежнему не получила от Германии ответы на некоторые вопросы по инциденту с оппозиционером Алексеем Навальным в 2020 году, зявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью крупнейшим радиостанциям страны. Он добавил, что Москва задавала эти вопросы в бундестаге.

Мы до сих пор не получили ответ, кто прилетал за Алексеем Навальным, почему, судя по объективным данным, самолёт, на котором его привезли, который за ним прилетел в Омск, был заказан за день, по-моему, до того, как ему стало нехорошо, почему нет ответа на вопросы, которые были заданы в германском парламенте сугубо конкретно, фактологически? — задал вопрос министр.

Лавров также недоумевает, как пилот этого самолёта, который не хотел, чтобы соратница Навального Мария Певчих брала бутылку воды для анализа с собой, в итоге согласился на это. Министр добавил, что в самолёте был некий шестой пассажир.

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года в самолёте, выполнявшем рейс из Томска в Москву. Оппозиционера госпитализировали в Омске, где врачи ввели его в искусственную кому. В больнице заявили, что не нашли ядов в организме пострадавшего. Спустя два дня пациента перевезли в клинику в Берлине. Специалисты из ФРГ сообщили, что политик был отравлен ингибиторами холинэстеразы. Военные токсикологи определили, что в качестве яда использовалось вещество из группы «Новичок». Эту информацию также подтвердили исследователи ОЗХО.

Навальный и его соратники утверждают, что он был отравлен российскими спецслужбами. Российские власти отрицают обвинения.

7 октября Россия ответила на вопросы 45 стран — партнёров по линии ОЗХО о произошедшем с Навальным. В Великобритании не приняли ответы, назвав их попыткой избежать ответственности за отравление политика. Москва, в свою очередь, направила в ОЗХО свой список вопросов для передачи Германии, Франции, Швеции и Великобритании. В частности, дипломаты спросили, кто был с находящимся в коме Навальным, когда его перевозили из Омска в Германию.