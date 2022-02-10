Лавров: Россия не исключает частичной эвакуации дипломатов из Украины

Москва не исключает частичной эвакуации российских дипломатов из Украины в связи с аналогичными действиями США и Великобритании, заявил глава МИД России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. По его словам, в российском внешнеполитическом ведомстве задумались, «может быть именно англо-саксы что-то готовят», если они пошли на такие действия.

Мы тоже посмотрели на их действия, и, наверное, тоже посоветуем неосновному персоналу наших дипломатических учреждений на время уехать домой, — сказал Лавров.

По его мнению, видимо, Западу президент Украины Владимир Зеленский нужен как инструмент, чтобы выводить РФ из состояния равновесия.

Президент Зеленский призывает не паниковать, но, видимо, нашим западным коллегам президент Зеленский нужен лишь как инструмент для того, чтобы выводить Россию из состояния равновесия и никого не интересует, что он там думает, и какие негативные последствия от всей этой истерики несет Украина, украинская экономика, украинский бюджет, как инвестиции бегут из Украины из-за всех этих всхлипываний и причитаний, — сказал Лавров.

Комментируя действия Запада вокруг Украины, он отметил, что из этой драмы пытаются сделать трагедию, но, по мнению Лаврова, это всё больше похоже на комедию.

Также глава МИД РФ заявил Трасс о необходимости конкретной реакции Запада по вопросам гарантий безопасности. Он отметил, что у Москвы и НАТО пока не вырисовываются точки соприкосновения по вопросу недопустимости расширения Североатлантического альянса.

Лавров сказал, что отношения России и Великобритании оставляют желать лучшего, но это, по его словам, происходит не по вине Москвы. Резюмируя беседу с Трасс, министр разочаровался тем, что разговор получается «немного глухим».