Лавров: Россия не будет «брать под козырёк» перед США

Россия не будет «брать под козырёк» перед США, заявил в интервью RT глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом он отметил, что Москва по-прежнему готова к сотрудничеству с теми, кто готов действовать на основе взаимоуважения.

И нужно сказать, что и Россия отнюдь не относится к числу стран, которые были бы готовы взять под козырёк, — отметил министр.

Он также подчеркнул, что РФ не закрывала дверь перед Западом, но не считает его надёжным партнёром.

Ранее Лавров заявил, что под США «легли» практически все страны — члены Евросоюза, которые готовы принимать в любом виде миропорядок, диктуемый Вашингтоном. Исключение составляет только Франция во главе с президентом Эммануэлем Макроном, которая продолжает выступать за стратегическую автономию сообщества.

Сам Макрон подчеркнул, что Франция не находится в состоянии войны с Россией, но даёт ей отпор путём санкций, а также дипломатического и экономического давления вместе с союзниками. При этом он призвал уважительно относиться к РФ и российскому народу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посетовала на то, что США подавляют инакомыслие во всех мировых институтах и пытаются подчинить их своим политическим интересам. По её словам, это касается в том числе и неполитических сфер, в частности спорта.