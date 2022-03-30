Лавров: Россия найдёт шаги, которые позволят обойти санкции Запада

Россия приложит усилия, чтобы добиться осуждения нелегитимных санкций западных стран в международных дискуссиях. А в рамках контактов с партнёрами будет выстраивать практические шаги, способствующие обходу таких мер, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном в китайском Туньси, сообщает ТАСС.

В наших отношениях с Ираном и с другими близкими партнёрами мы будем как добиваться осуждения этого неприемлемого явления в международной дискуссии, так и выстраивать практические шаги, которые позволят обходить эти незаконные действия, — сказал глава дипведомства России.

Как отметил Лавров, Москва видит санкции в виде инструмента политики Запада, которая направлена на то, чтобы «подорвать принцип суверенного равенства государств».

Мы видим откровенные, настырные попытки ревизовать основы, которые заложены в уставе ООН. И прежде всего попытки наших западных коллег подорвать принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела других стран. Одним из инструментов такой неприемлемой политики являются механизмы односторонних нелегитимных санкций — подчеркнул дипломат.

Вместе с тем Лавров акцентировал внимание на заинтересованности Москвы в наращивании партнёрских отношений с Тегераном и высоко оценил возможность провести переговоры с главой МИД этой республики.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран выступает против односторонних санкций в отношении Москвы. Иранский министр добавил, что проинформирован о «позитивных шагах» в переговорах России и Украины.