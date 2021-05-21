Лавров: Россия хочет теснее сотрудничать с тюркоязычными странами

https://static.news.ru/photo/79c9884a-ba29-11eb-9963-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на форуме «Новое знание» о готовности России рассмотреть возможность присоединения к Совету сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ). Об этом сообщает Telegram-канал «Кавказское бюро».

Лавров напомнил, что ССТГ является межгосударственной организацией. Для членства в ней необходимо, чтобы доминирующее население было тюркским. Министр подчеркнул, что не видит никаких проблем, чтобы, несмотря на это, Россия к ней присоединилась.

По его словам, организация готова принимать государства, где тюркоязычное население есть, но не доминирует. Глава МИД РФ подчеркнул, что тюркоязычные народы в стране не изолируются, сообщало РИА Новости.

В ССТГ на данный момент входят пять из семи ныне независимых тюркских государств: Азербайджан, Казахстан, Турция, Киргизия и Узбекистан. Цель организации — развивать связи между братскими странами на основе добровольности, уважения и консенсуса.

Ранее глава МИД Сергей Лавров, выступая на форуме «Новое знание», позитивно оценил усилия российской стороны и партнёров в Закавказье в рамках урегулирования ситуации в Карабахе.