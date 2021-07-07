Лавров допустил использование военной базы России в Таджикистане

Россия готова использовать военную базу в Таджикистане, чтобы защитить союзников от угрозы из Афганистана. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Россия внимательно наблюдает за ситуацией в Афганистане.

Обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск, которые за десятилетия пребывания в этой стране так и не добились зримых результатов в плане стабилизации там ситуации, — отметил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Лаоса Салёмсаем Коммаситом.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует вводить войска в Афганистан. Москва не обсуждает данный вопрос с Кабулом.

В свою очередь в американском Минобороны отметили, что США вывели из Афганистана уже более 90% военного контингента. Отмечается, что Пентагон осуществил порядка тысячи грузовых рейсов, вывезя 17 тысяч единиц различного оборудования и передав афганскому военному ведомству семь объектов.