Лавров: Россия ценит позицию Турции по Украине, несмотря на разногласия

Подходы Москвы и Анкары к ситуации на Украине не совпадают, однако Россия уважает и ценит позицию Турции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. По его словам, которые приводит ТАСС, Турция старается объективно подходить к задачам, вытекающим из нынешнего кризиса.

Не секрет, что наши позиции не совпадают по этому вопросу, но мы очень ценим и относимся с большим уважением к позиции, которую Турция занимает, — подчеркнул Лавров.

Ранее министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция не будет присоединяться к антироссийским санкциям Запада, так как это не решит проблемы. Турецкий министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез также сообщил, что Турция не желает быть стороной санкций против России и остаётся на стороне дипломатии. Он также выразил надежду, что западные санкции не коснутся поставок российского газа.

Президент же Турции Реджеп Тайип Эрдоган до этого предположил, что недостаточная реакция мирового сообщества на признание Крымского полуострова в 2014 году российским привела к нынешней спецоперации России на Украине. Он отметил, что в данной ситуации Запад оставил Украину «наедине в справедливой борьбе» и подчеркнул, что Анкара выступает против агрессивных шагов в регионе.