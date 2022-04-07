Лавров: Россия будет добиваться всех целей российско-украинских переговоров

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры между Москвой и Киевом идут «непросто». Тем не менее, по его словам, Россия будет добиваться достижения всех поставленных целей, которым служат переговоры, сообщает ТАСС.

Мы будем добиваться, чтобы все задачи, которые перед этими переговорами стоят, выполнялись, — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД России прокомментировал представленный накануне Киевом проект урегулирования, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных во время встречи в Стамбуле 29 марта. Он сказал, что российская делегация продолжит переговоры с украинскими коллегами.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о готовности России создать комфортные условия для дальнейших переговоров с Украиной. Отвод российских военных от Киева и Чернигова он назвал жестом доброй воли и отметил, что спецоперация России на территории Украины может завершиться в обозримом будущем, в том числе благодаря переговорам. Песков не исключил, что это будет сделано мирным путём, однако, по его словам, всё будет зависеть от позиции представителей украинской делегации, а также от того, «насколько они будут готовы пойти на условия России».