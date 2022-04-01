Лавров: Россия увидела от Украины больше понимания в ситуации с Крымом

Россия увидела «гораздо больше понимания» в ситуации с Крымом и Донбассом от украинской стороны по итогам переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром. Он добавил, что переговоры России и Украины продолжаются, однако пока никаких окончательных планов и договорённостей между странами нет.

Мы увидели [с украинской стороны] гораздо большее понимание ещё одной реальности, имею в виду ситуацию с Крымом и в Донбассе, — сказал он.

Министр отметил, что Россия готовит свой ответ на предложения украинской стороны, которые были сформулированы в ходе переговоров двух стран.

У нас готовится реакция, там есть движение вперёд, прежде всего, в том, что касается признания невозможности Украины быть блоковой страной, невозможности для Украины искать счастья в Североатлантическом альянсе — безъядерный внеблоковый статус, — сказал Лавров.

В настоящее время Россия прорабатывает дальнейшие контакты с украинской стороной, заявил Лавров. Он подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы гарантии безопасности были предоставлены и России, и Украине, и европейским странам.

В ходе переговоров Киев предложил новую систему гарантий безопасности для Украины. В качестве гарантов безопасности украинские власти видят Совбез ООН, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль. Представитель делегации Валерий Чалый пояснил, что система гарантий безопасности должна быть аналогична 5-й статье Устава НАТО: если страна станет объектом нападения, по результатам трёхдневной консультации государства-гаранты должны будут поставить оружие, оказать военную поддержку и ввести бесполётное пространство над Украиной.