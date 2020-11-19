Лавров: РФ не хотела набрать политические очки соглашением по Карабаху

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российские власти «философски» воспринимают попытки интерпретировать соглашение об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе как способ продвижения интересов Москвы.

Главу МИД в ходе интервью RT спросили , не стремилась ли Россия набрать политические очки, выступив одной из сторон в мирном соглашении.

Нет, у нас не было такого стремления, — ответил Лавров.

Лавров также отметил, что в ходе контактов с коллегами из Франции и США он заметил признаки «уязвлённого самолюбия», когда речь заходила о трёхстороннем соглашении по Карабаху. Министр подчеркнул, что Париж и Вашингтон являются членами Минской группы ОБСЕ и их мнение учитывалось при принятии решений.

В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна.

Ранее NEWS.ru писал, что стороны карабахского конфликта обменялись телами около 400 погибших.