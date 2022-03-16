Лавров: решение о выходе России из Совета Европы было принято давно

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уже давно решила выйти из состава Совета Европы, передаёт ТАСС. Как отмечалось ранее, несмотря на выход России из СЕ, страна по-прежнему остаётся участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключённых в рамках ООН.

Решение о выходе России из Совета Европы было принято давно, — сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне заявила, что Совет Европы давно стал инструментом пропаганды НАТО и площадкой для реализации информационно-политических кампаний Альянса. По мнению представителя МИД, пока организация существует в таком виде, России в ней «делать нечего».

Ранее стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала комитет министров СЕ потребовать выхода России из организации. За проголосовали 216 депутатов, трое — воздержались, против — никто.

Накануне вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой сообщил, что РФ уже приняла решение о выходе из СЕ. Соответствующее письмо главы МИД России Сергея Лаврова уже вручено генсеку организации.