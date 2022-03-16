Лавров: решение о выходе России из Совета Европы было принято давно
Антон Соловьев
Антон Соловьев
11:55, 16 марта 2022
Сергей ЛавровФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия уже давно решила выйти из состава Совета Европы, передаёт ТАСС. Как отмечалось ранее, несмотря на выход России из СЕ, страна по-прежнему остаётся участником основных универсальных международных договоров по правам человека, заключённых в рамках ООН.
Решение о выходе России из Совета Европы было принято давно, — сказал он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне заявила, что Совет Европы давно стал инструментом пропаганды НАТО и площадкой для реализации информационно-политических кампаний Альянса. По мнению представителя МИД, пока организация существует в таком виде, России в ней «делать нечего».
Ранее стало известно, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала комитет министров СЕ потребовать выхода России из организации. За проголосовали 216 депутатов, трое — воздержались, против — никто.
Накануне вице-спикер Госдумы, глава российской делегации в ПАСЕ Пётр Толстой сообщил, что РФ уже приняла решение о выходе из СЕ. Соответствующее письмо главы МИД России Сергея Лаврова уже вручено генсеку организации.