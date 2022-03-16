Лавров: реакция НАТО на призывы Зеленского охладила его пыл

Ответ НАТО на призывы украинского лидера Владимира Зеленского закрыть небо над его страной и вступить в конфликт на стороне Киева остудили его пыл, заявил в интервью телеканалу РБК глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил, что в Альянсе ещё есть здравомыслящие люди.

Он напомнил, что призывы Зеленского к НАТО о вербовке и отправке на Украину наёмников, а также о закрытии неба звучали в достаточно агрессивной манере.

Но, видимо, реакция Североатлантического альянса, в котором всё-таки ещё есть здравомыслящие люди, охладила этот пыл, — сказал министр.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что Альянс не станет посылать свои войска или самолёты на Украину, а также вводить бесполётную зону. По его словам, это может спровоцировать «полноценную» войну между Россией и НАТО и привести к большому количеству жертв. Он подчеркнул, что необходимо разрешать конфликт дипломатическими путями.

Зеленский, в свою очередь, признал, что его страна не станет членом НАТО, несмотря на заявление о политике открытых дверей. По его словам, он охладел к этой теме, поняв, что Альянс не готов принять Украину, опасаясь противоречий и конфронтации с Россией.