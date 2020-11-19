Лавров разъяснил главе МИД Франции детали миротворческой миссии в Карабахе

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Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Как сообщает пресс-служба российского МИД, основной темой разговора стало соглашение об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе. Лавров разъяснил коллеге параметры участия российских миротворцев, а также функции Межведомственного центра гуманитарного реагирования.

Стороны подчеркнули важность выполнения условий трёхстороннего соглашения по Карабаху. Также министры обменялись мнениями о дальнейших шагах, способствующих деэскалации на Южном Кавказе на основе принципов Минской группы ОБСЕ. Лавров и Ле Дриан согласились, что главными приоритетами являются вопросы возвращения беженцев, разблокирования транспортных коммуникаций, восстановления инфраструктуры и оказания гуманитарной помощи нуждающимся.

Как передавал NEWS.ru, Лавров ранее заявил, что вопрос о прекращении огня в Нагорном Карабахе решался с учётом позиции как США, так и Франции. Их мнения как сопредседателей Минской группы ОБСЕ учитывались при принятии решений.

В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Сразу после объявления условий соглашения в Ереване начались протестные акции, манифестанты требуют отставки Пашиняна.