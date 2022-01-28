Лавров рассказал о желании США помочь урегулировать ситуацию на Украине

США на переговорах с Россией заявляли, что не войдут в «нормандский формат», но хотят помочь в урегулировании ситуации на Украине, рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе интервью четырём российским радиостанциям. Он считает, что только Вашингтон может заставить Киев выполнять Минские соглашения по Донбассу, и Москва будет удовлетворена, если это произойдет, но пока верится слабо.

Если они заставят Киев, потому что я думаю, что кроме них никто этого не сможет сделать, мы будем, конечно же, удовлетворены таким результатом. Но пока в это слабо верится, — сказал Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал обязательными элементами движения к миру в Донбассе активизацию работы «нормандского формата» и организацию встречи лидеров «нормандской четвёрки» в ближайшее время.

26 января в Париже участники встречи советников лидеров стран «нормандского формата» подтвердили решимость преодолеть нынешние разногласия на предстоящих встречах. При этом они считают Минские соглашения основой для работы в таком формате.

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак рассказал, что все высказались за то, что перемирие в Донбассе, безусловно, должно соблюдаться. Однако, по его словам, не получилось прийти к общему мнению при обсуждении предложений самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

Также представители стран «нормандской четвёрки» обсудили активизацию работы Трёхсторонней контактной группы и её рабочих групп. По их мнению, это позволит добиться «быстрого прогресса в реализации Минских соглашений», подчеркнула французская сторона.