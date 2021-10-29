Лавров рассказал о встрече с Байденом на саммите G20

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что не встречался с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Риме, однако пообщался с американским президентом Джо Байденом 30 октября на полях саммита стран «Группы двадцати» (G20). Об этом сообщает ТАСС.

Нет, я не видел Тони Блинкена в Риме, я не знаю, находится ли он здесь или нет. Но вчера за обедом нам удалось пообщаться с президентом Байденом, — сказал Лавров.

Он отметил, что Россия готова обеспечить в акватории Чёрного моря безопасность, несмотря отправку в регион кораблей США. По словам министра, демонстрация флага американских ВМС в Чёрном море не добавляет стабильности ситуации в мире.

Ранее сообщалось, что главы государств G20 выпустили итоговое коммюнике по итогам саммита в Риме. В частности, они признали актуальность общих стандартов беспрепятственного перемещения по миру. Эти стандарты включают результаты тестов коронавируса и сертификаты о вакцинации.

Также лидеры стран G20 обязуются сократить с 300 до 100 дней продолжительность разработки новых вакцин от различных болезней в условиях пандемии. Государства обеспечат достаточное производство вакцин от коронавируса и будут добиваться их справедливого распределения.