Лавров рассказал о соглашении с Суданом по российской базе в Красном море

Власти России и Судана готовятся к началу процесса ратификации соглашения о российской базе Военно-морского флота на Красном море. Об этом журналистам сообщили глава МИД России Сергей Лавров и его суданская коллега Марьям аль-Махди, сообщает РИА Новости.

Мы этот вопрос обсуждали, проинформировали о том, что в России начался процесс ратификации, как вы понимаете, сейчас парламент на каникулах, поэтому по их завершении Госдума определит график рассмотрения этого документа, — сообщил Лавров.

Он подчеркнул, что соглашение будет рассматривать новый состав Госдумы.

Аль-Махди рассказала, что документ был подписан предыдущим правительством, а теперь существует новый законодательный механизм. Соглашение будет рассматриваться с точки зрения положительного отклика на двусторонние отношения и стратегические цели, преследуемые Россией.

1 июля президентом России Владимиром Путиным в Госдуму было внесено соглашение с Суданом о создании на его территории пункта МТО ВМФ России. Договор между странами был заключён в начале декабря 2020 года.

Ранее Судан заявил, что намерен пересмотреть это соглашение с Россией, чтобы «учесть свои интересы и выгоду». В МИД РФ рассказали, что текст соглашения может меняться, но Москва подтверждает заинтересованность в сотрудничестве по этому вопросу.