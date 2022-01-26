Лавров рассказал о переговорах Путина с главами Кубы и Венесуэлы

Глава МИД Сергей Лавров во время выступления в Госдуме раскрыл тему переговоров президента России Владимира Путина с главами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, передаёт РБК. Стороны договорились развивать сотрудничество во всех областях. Сейчас у России с этими странами складываются тесные отношения стратегического партнёрства, в том числе в военной и военно-технической сферах.

Лидеры «договорились рассматривать дальнейшие пути углубления стратегического партнерства», заявил Лавров. По итогам переговоров планируется проведение заседаний комиссий по сотрудничеству с этими странами.

По словам министра, Россия заинтересована в углублении сотрудничества со странами Латинской Америки, которые рассматриваются в качестве «серьёзного, самостоятельного центра формирующегося многополярного мира, близкого нам по духу и с большими экономическими перспективами».

Путин провёл ряд телефонных переговоров с лидером Никарагуа Даниэлем Ортегой, главой Венесуэлы Николасом Мадуро и президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем 18, 20 и 24 января. Стороны обсудили координацию действий на международной арене в соответствии с принципами стратегического партнёрства.

Ранее, комментируя возможность размещения российских ракет на Кубе и в Венесуэле, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает различные варианты обеспечения собственной безопасности, однако не дал прямого ответа на этот вопрос.