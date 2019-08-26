https://static.news.ru/photo/b55b083c-c838-11e9-99be-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Абхазия является состоявшимся демократическим государством. Процесс признания её на международной арене необратим, уверен он.

По его словам, эта работа началась ещё при президентстве Сергея Багапша, передаёт ТАСС .

Первое признание было сделано Никарагуа, затем Венесуэлой, Науру, Тувалу, Вануату, сейчас Сирия присоединилась к числу стран, которые признали Абхазию, — подчеркнул он.

Он отметил, что гордится дружбой с бывшим главой республики, а одно из самых ярких воспоминаний в карьере дипломата связано с политиком.

Я видел, как к нему относятся люди и как он разговаривает со своими гражданами — абсолютно открыто, без каких-либо экивоков, утаиваний, обсуждает реальные проблемы страны и даже спрашивает их совета, — заключил он.

Как писал News.ru, ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили подчеркнула, что Тбилиси никогда не смирится с нарушением территориальной целостности страны. До этого она назвала «фиктивным процессом» состоявшиеся в Абхазии президентские выборы.