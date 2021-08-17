Лавров рассказал о главной ошибке Запада в Афганистане

Запад допустил главную ошибку в Афганистане, попытавшись заставить афганцев жить по своим канонам, игнорируя их традиции. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

В этой ситуации делать вид, что можно заставить афганский народ жить по канонам, по которым живет Запад, — ну это наивно, и это опять попытка навязать свои ценности всему остальному миру, полностью игнорируя традиции, по которым столетиями живут другие страны. Здесь, я считаю, была главная ошибка, — сообщил министр, выступая в БФУ имени Канта.

Лавров также оценил ситуацию в Афганистане. По его словам, на улицах Кабула наблюдаются позитивные процессы и ситуация достаточно спокойная. Министр подчеркнул, что талибы в целом эффективно обеспечивают правопорядок.

Лавров также считает, что в Афганистане произошёл обвал после ухода оттуда войск США и НАТО. Он подчеркнул, что американцы и их союзники спешно ушли из страны.

Ранее эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович высказал мнение, что при любом возможном сценарии отношения с новыми властями Кабула у России будут начинаться с переговоров. Специалист отметил, что уверенность в соблюдении обязательств уменьшается из-за истории запрещённого в России движения «Талибан». В нём есть огромное количество террористических организаций. В будущем они могут занять высокое положение в Афганистане и расширить своё влияние на Азию, добавил специалист.