Лавров рассказал, что может привести к «резне» в Донбассе

https://static.news.ru/photo/26692aa2-a7ff-11eb-8b2c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Внесение изменений в последовательность минского комплекса мер по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины приведёт к резне в Донбассе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский предлагает сначала взять под контроль эту территорию и только после этого разобраться с особым статусом Донбасса, с выборами и амнистией.

Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня по большому счёту, — пояснил Лавров.

За необходимость смягчения Минских соглашений выступают страны Запада, которые не могут или не хотят заставить украинских политиков выполнять минские договорённости в той последовательности, которая не подлежит двоякому толкованию. Глава МИД РФ добавил, что контроль над границей должен быть самым последним шагом, когда эти территории будут иметь особый статус, прописанный в Конституции Украины, после проведения в Донбассе свободных выборов, признанных ОБСЕ.

Лавров напомнил, что Минские соглашения предполагают амнистирование всех, кто участвовал в боевых действиях с обеих сторон. При этом страны Запада начинают говорить о каком-либо «переходном правосудии», что глава МИД РФ считает неправильным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил создать ещё один формат переговоров по Донбассу с «мощными игроками». Он также выступил за обновление некоторых пунктов Минских соглашений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выполнение Минских соглашений и прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР является единственным правильным вариантом действий по Донбассу для Украины. Предложение об изменении Минских соглашений назвали в Кремле тревожным сигналом.