Лавров раскрыл значение переговоров по Украине в Джидде Лавров: встреча в Джидде показала невозможность переговоров по Украине без РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Лавров

Саудовская Аравия уведомила Россию о том, что августовская встреча в городе Джидда, посвященная украинскому конфликту, планировалась для того, чтобы убедить всех в бесперспективности переговоров без Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время выступления перед студентами и преподавателями в МГИМО.

Наши саудовские друзья впоследствии нам рассказали о том, что они хотят провести у себя очередное совещание в таком формате, в Джидде. Сказали, что это исключительно делается для того, чтобы донести до западных участников и самой Украины мысль о полной бесперспективности любых дискуссий без участия Российской Федерации, — сказал Лавров.

Также дипломат отметил, что Россия не согласится принять декларацию саммита G20, если в ней не будет отражена позиция России по мировым кризисам.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что переговоры в Джидде не могли иметь успеха из-за отсутствия на них представителя Москвы. До этого руководитель офиса украинского лидера Андрей Ермак заявил, что не все страны, участвовавшие в переговорах в Саудовской Аравии, согласились с так называемой «формулой мира» президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в Джидде не удалось согласовать данный вопрос со странами глобального Юга из-за «тяжелых пунктов» формулы, в частности об ответственности России.