Лавров раскрыл подробности подготовки контактов между МИД РФ и Госдепом

Россия и США готовят контакты по линии МИД РФ и Государственного департамента. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН, сообщает ТАСС.

Глава МИД РФ добавил, что это не единственное направление, по которому ведутся обсуждения.

У нас готовится целый ряд контактов по линии Министерства иностранных дел и Госдепа США, — сказал Лавров, отвечая на вопрос о возможном визите в Россию заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.

Ранее сообщалось, что Нуланд, внесённая РФ в чёрный список, с высокой долей вероятности получит российскую визу и приедет в Москву в октябре.