Лавров раскрыл подробности подготовки контактов между МИД РФ и Госдепом
Кирилл Трофименко
Кирилл Трофименко
20:55, 25 сентября 2021
Министр иностранных дел России Сергей ЛавровФото: МИД России/flickr.com
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Россия и США готовят контакты по линии МИД РФ и Государственного департамента. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН, сообщает ТАСС.
Глава МИД РФ добавил, что это не единственное направление, по которому ведутся обсуждения.
У нас готовится целый ряд контактов по линии Министерства иностранных дел и Госдепа США, — сказал Лавров, отвечая на вопрос о возможном визите в Россию заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.
Ранее сообщалось, что Нуланд, внесённая РФ в чёрный список, с высокой долей вероятности получит российскую визу и приедет в Москву в октябре.
В ответ на снятие ограничений в отношении Нуланд Москва рассчитывает на то, что Вашингтон выдаст визы российским дипломатам, которым ранее в них отказали. В частности, речь идёт о специалисте департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константине Воронцове. Он отвечает за вопросы многостороннего разоружения и должен участвовать в работе Первого комитета Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако дипломат не может получить американскую визу с осени 2019 года.