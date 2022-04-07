Лавров раскритиковал проект соглашения с Россией, представленный Украиной

Украина представила 6 апреля свой проект соглашения с Россией по мирному урегулированию, этот документ отходит от положений, зафиксированных на встрече двух делегаций в Стамбуле, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва продолжит переговорный процесс с Киевом, продвигая свой проект соглашения, несмотря на все провокации.

Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения, в котором налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле 29 марта, — сказал Лавров.

По его словам, Украина ранее обязалась, что гарантии безопасности не будут распространяться на Крым, но в новом варианте договора этот пункт отсутствует. Также Лавров отметил , что Украина в новом проекте изменила ранее согласованное положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России. Кроме того, глава российского МИД указал на то, что Украина предложила обсуждать вопросы Крыма и Донбасса на встрече лидеров двух стран, этот замысел он назвал неприемлемым.

Министр добавил: российская сторона не исключает, что представители Украины будут выдвигать всё новые условия на переговорах по мирному урегулированию ситуации.

Наверняка на следующем этапе украинская сторона попросит вывести войска и будет нагромождать новые предварительные условия. Этот замысел понятен, но он неприемлем, — пояснил Лавров.

В конце марта Лавров назвал существенным прогрессом то, что Киев подтвердил необходимость обеспечения неядерного, внеблокового статуса Украине. Он добавил, что результаты переговоров в Стамбуле являются позитивным продвижением вперёд. Кроме того, Лавров назвал прогрессом понимание Киевом вопросов статуса Крыма и Донбасса.

В Стамбуле 29 марта завершился очередной очный раунд переговоров российской и украинской делегаций. Он длился более трёх часов. Встреча началась около 11:30 мск во дворце Долмабахче и проходила в закрытом для прессы режиме. Одним из итогов переговоров стала договорённость о существенном сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. После переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона в Стамбуле впервые за многие годы выразила готовность договариваться с Россией. По его мнению, Украина, по сути, согласилась на принципиальные требования России об отказе вступления в НАТО и неразмещении военных баз.

Переговоры по урегулированию между Россией и Украиной можно разделить на четыре основных направления. Они касаются внеблокового статуса Украины, её демилитаризации, а также вопросов политического устройства и границ страны. По данным газеты «Ведомости», самым сложным является четвёртое направление переговоров о границах Украины, в котором пока нет признаков компромисса. Украинская сторона требует вывода российских войск на линию 23 февраля и не готова признать независимость Крыма и республик Донбасса, тогда как российские власти также не готовы уступить в данном вопросе.