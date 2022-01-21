Лавров заявил, что Путин всегда готов к контактам с Байденом

Президент РФ Владимир Путин всегда готов к контактам со своим американским коллегой Джо Байденом, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном, передаёт РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства добавил, что такие встречи должны быть всегда хорошо подготовлены, поэтому пока не стоит «забегать вперёд».

Мы ждём ответа официального на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне (глав МИД. — NEWS.ru), и давайте не будем забегать вперёд. Президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом, ясно, что эти контакты должны быть серьёзно подготовлены и чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров, — сказал Лавров.

Байден и Путин провели телефонный разговор 30 декабря 2021 года. Чуть ранeе они общались в режиме видеоконференции. Очная встреча двух прeзидентов прошла в июне 2021 года в Женеве.

Ранее сообщалось, что рейтинг популярности Байдена с ноября снизился на три процентных пункта — до 33%, теперь его поддерживает лишь треть жителей страны, по данным опроса общественного мнения, проведённого исследовательской службой Университета Куиннипэк. При этом 53% американцев заявили, что недовольны его решениями, поскольку кризисная ситуация в Восточной Европе прогрессирует, а консультации с Кремлём по вопросам безопасности в этом регионе ещё не дали особых результатов.