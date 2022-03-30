Лавров провёл в Китае встречу с министром внешней торговли Узбекистана

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл встречу в Китае с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Накануне глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в китайский город Тунси на встречу глав МИД стран — соседей Афганистана.

Переговоры Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра — министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым в Китае, — говорится в публикации Захаровой.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с Лавровым сообщил, что с начала этого года китайско-российские отношения выдержали новые испытания серьёзных изменений международной обстановки, сохранив правильное направление и устойчивую тенденцию развития.

Лавров в свою очередь заявил, что Россия и Китай будут вместе двигаться к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьёзного этапа в истории международных отношений».

Представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь 30 марта заявил, что Пекин готов стать помощником в продвижении российско-украинских переговоров и сыграть конструктивную роль.