Лавров провёл в Китае встречу с министром внешней торговли Узбекистана
Никита Чайка
Никита Чайка
11:32, 30 марта 2022
Встреча Сергея Лаврова с Сардором УмурзаковымФото: Мария Захарова/mid/vk.com
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провёл встречу в Китае с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым, об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Накануне глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в китайский город Тунси на встречу глав МИД стран — соседей Афганистана.
Переговоры Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра — министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым в Китае, — говорится в публикации Захаровой.
Ранее министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с Лавровым сообщил, что с начала этого года китайско-российские отношения выдержали новые испытания серьёзных изменений международной обстановки, сохранив правильное направление и устойчивую тенденцию развития.
Лавров в свою очередь заявил, что Россия и Китай будут вместе двигаться к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьёзного этапа в истории международных отношений».
Представитель внешнеполитического ведомства Китая Ван Вэньбинь 30 марта заявил, что Пекин готов стать помощником в продвижении российско-украинских переговоров и сыграть конструктивную роль.