https://static.news.ru/photo/e13742a0-5a27-11ea-b839-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель планирует в пятницу провести переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Стороны обсудят ситуацию в Сирии.

Официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано заявил, что Сирия является «источником постоянной обеспокоенности» для Европы. По его словам, Боррель призвал остановить эскалацию в сирийской провинции Идлиб, а также предоставить гуманитарный доступ. Стано отметил, что гуманитарная ситуация в этом регионе Сирии является катастрофической, сообщает «Интерфакс».

Страдает огромное количество людей, и мы, конечно, не можем оставаться бездеятельными, думая о том, что эти страдания могут еще больше усугубиться, — заявил Стано.

Несколько десятков турецких военных погибли 28 февраля после удара правительственной армии Сирии. НАТО поддержало Турцию. Анкара пообещала жёстко ответить на гибель военных. Администрация Эрдогана заявила о необходимости принятия мер для защиты мирных граждан в САР.

NEWS.ru сообщал, что руководитель Сирийской сети по правам человека Ахмад Казем заявил, что Сирия имеет право защищать свои земли разными способами, в том числе при участии третьих дружественных стран. Он полагает, что присутствие Турции на территории Сирии является оккупацией, агрессией и военным преступлением.

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что столкновение армий Турции и Сирии в идлибской зоне деэскалации не станет «непреодолимой проблемой» для переговоров в астанинском формате.