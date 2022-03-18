Лавров оценил инициативу Польши разместить миротворцев НАТО на Украине

Инициатива Польши касательно ввода миротворческих сил Североатлантического альянса на территорию Украины — это демагогия. Натовцы поймут, что нужно быть разумными и реалистичными, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая перед участниками конкурса «Лидеры России». Он предположил, что польская сторона вынашивает подобный план, чтобы взять под контроль западную часть Украины.

Я считаю, что это такая демагогическая инициатива и натовцы поймут, что надо быть разумными и реалистичными, — сказал дипломат.

Лавров не исключил, что основной состав миротворческих сил НАТО будет состоять из поляков, которые возьмут под свой контроль западную часть Украины, включая Львов, и останутся там на долгое время.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет оказание гуманитарной помощи.

Немецкие власти выступили против этого предложения. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что военные НАТО не будут отправлены на Украину, и это уже не раз озвучивалось.