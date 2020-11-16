Лавров призвал восстановить культурные объекты Сирии

https://static.news.ru/photo/4247ca04-281f-11eb-8b17-fa163e074e61_660.jpg Пальмира Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua/Global Look Press

Россия готова помочь международному сообществу во главе с ЮНЕСКО в восстановлении объектов культурного наследия в Сирии. Об этом глава МИД России Сергей Лавров написал в статье, посвящённой 75-летию ЮНЕСКО.

Лавров призвал международное сообщество во главе с ЮНЕСКО принять действенные меры по восстановлению объектов всемирного наследия в Сирии, пострадавших от рук террористов.

Российская Федерация готова этому всемерно способствовать, — цитирует его РИА Новости.

Ранее директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский выразил готовность оказать помощь в реставрации цитадели Дамаска. По его словам, соглашение о сотрудничестве в восстановлении памятников Пальмиры уже подписано. С сирийской стороны соглашение заключило Управление культурного наследия и музеев (DGAM).

Как писал NEWS.ru, эксперты оценили затраты на восстановление Триумфальной арки в Пальмире, которая была разрушена в 2015 году членами запрещённой в РФ террористической группировки «Исламское государство», в 1 млн долларов.

Венчающая главную улицу города арка была построена в начале II века. Террористы взорвали её 5 октября 2015 года.