Лавров призвал отказаться от расчёта товарооборота с Арменией в долларах

России и Армении в прошлом году удалось вернуть товарооборот на траекторию устойчивого роста после спада из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе брифинга с армянским коллегой Араратом Мирзояном. По словам Лаврова, Россия остаётся ведущим торгово-инвестиционным партнёром Армении, а её доля во внешней торговле Армении превышает 30%. Также глава российской дипломатии заявил, что товарооборот России и Армении лучше «считать в других валютах», а не в долларах.

В прошлом году товарооборот [России и Армении] составил более $2,6 миллиарда. Надо, наверное, уже в других валютах считать, но мы с вами договоримся потом, — сказал он.

Среди ключевых отраслей экономического сотрудничества Армении и России Лавров назвал атомную энергетику, горнорудную промышленность и транспорт.

В ходе переговоров глав МИД Армении и России обсудили не только вопросы двусторонних отношений, но также и ситуацию в Карабахе. Лавров, в частности, подчеркнул важность выполнения трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и от 11 января и 26 ноября прошлого года.

Глава российского МИДа отметил, что Москва готова содействовать переговорам между Баку и Ереваном по мирному урегулированию. Стороны в ходе встречи обсудили, в каком виде российская сторона может помочь Армении и Азербайджану в этом процессе.

Ранее Лавров заявил, что Москва продолжит помогать Армении в укреплении обороноспособности и охране границ страны. По его словам, Россия также готова реализовать новые проекты и создавать новые рабочие места как основной торгово-экономический партнёр и иностранный инвестор Армении.