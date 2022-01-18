Лавров призвал не политизировать сертификацию «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание главы МИД ФРГ Анналены Бербок на контрпродуктивность попыток политизировать сертификацию газопровода «Северный поток — 2». По его словам, Москва готова к всестороннему взаимодействию с новым правительством Германии по всему спектру проблемных вопросов.
Мы обратили внимание немецких коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта, — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Бербок.
Глава российского МИД отметил, что стороны также обсудили урегулирование ситуации на Украине. Лавров в очередной раз заявил о неприемлемости выставлять РФ стороной конфликта на Украине. По его словам, Москва и Берлин договорились о дальнейшей работе в рамках «нормандского формата», а Германия выступает за безальтернативность Минских соглашений. Кроме того, министры обсудили проекты документов по гарантиям безопасности, предложенные Москвой.