Лавров призвал не политизировать сертификацию «Северного потока — 2»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не считает реалистичной возможность «вторжения» России на территорию Украины, сообщает NTV. Отмечается, что турецкий лидер также выразил желание обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным ситуацию вокруг Украины.

Я не считаю вторжение России на Украину реалистичным подходом, потому что Украина — сильная страна. Кроме того, чтобы Россия могла сделать этот шаг, ей необходимо пересмотреть ситуацию во всем мире...