Лавров призвал международное сообщество к сотрудничеству с Афганистаном

Международное сообщество должно активно сотрудничать с новыми властями Афганистана. Частью такого сотрудничества должно стать поощрение шагов к признанию нового правительства всеми участниками ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД правительства Афганистана Амиром Ханом Муттаки. Его слова приводит ТАСС.

Мы убеждены, что международное сообщество должно активно сотрудничать с новым правительством Афганистана, поощряя шаги, направленные на его официальное признание ООН и всеми его участниками, — сказал Лавров.

Ранее Москва выдала аккредитацию первому афганскому дипломату от правительства талибов (движение «Талибан» признано в РФ террористическим, деятельность запрещена). По словам главы российского МИД, несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и давление со стороны США, новому правительству Афганистана «в целом удаётся справляться с поддержанием государства на плаву».

В числе успехов Лавров назвал положительные результаты на контртеррористическом направлении и работу по соблюдению прав человека. По его словам, Кабул также активно работает над расширением дипломатических и экономических связей.