Лавров призвал Баку и Ереван выполнять трехсторонние договоренности

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров в Анкаре

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал Баку и Ереван к выполнению условий трехстороннего заявления, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и России в ноябре 2020 года. По его словам, Москва также поддерживает процесс нормализации между Турцией и Арменией, передает Sputnik Азербайджан.

Мы выступаем за продолжение сотрудничества между странами Южного Кавказа. В регионе должны быть устранены всевозможные препятствия, — сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Глава МИД Турции, в свою очередь, заявил, что Анкара считает необходимым скорейшее заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном. На брифинге по итогам переговоров с Лавровым Чавушоглу сообщил, что Турция продолжит консультации по этому вопросу, в том числе с Россией.

Ранее президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили подготовку мирного договора между Баку и Ереваном. В пресс-службе Кремля сообщили, что главы государств также затронули вопросы, связанные с выполнением трехсторонних соглашений и ситуацией в Карабахе и на границе.

Президент Армении Ваагн Хачатурян 3 апреля заявил, что Ереван намерен наладить отношения с Баку и подписать мирный договор.