Лавров призвал главу МИД Киргизии реагировать на дискриминацию русских

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора призвал главу МИД Киргизии Руслана Казакбаева реагировать на случаи бытового национализма в отношении русских. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Лавров
Кроме того, Лавров и Казакбаев обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане.
Ранее депутаты Госдумы предложили запретить въезд на территорию России лицам, которые нападают на русскоговорящих граждан в других странах. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он пояснил, что основанием для инициативы послужили несколько случаев нападения на русскоговорящих жителей в Киргизии. Депутаты подчеркнули, что такое недопустимо, поскольку русский язык носит в республике статус официального.