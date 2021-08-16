Лавров призвал главу МИД Киргизии реагировать на дискриминацию русских

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе телефонного разговора призвал главу МИД Киргизии Руслана Казакбаева реагировать на случаи бытового национализма в отношении русских. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров призвал власти республики максимально оперативно реагировать на подобные происшествия. Казакбаев отметил, что руководство Киргизии будет твёрдо противодействовать любым проявлениям национализма. По его словам, страна продолжит курс на укрепление роли русского языка в интересах полноценного обеспечения прав русскоязычного населения.

Кроме того, Лавров и Казакбаев обсудили некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане.

Ранее депутаты Госдумы предложили запретить въезд на территорию России лицам, которые нападают на русскоговорящих граждан в других странах. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он пояснил, что основанием для инициативы послужили несколько случаев нападения на русскоговорящих жителей в Киргизии. Депутаты подчеркнули, что такое недопустимо, поскольку русский язык носит в республике статус официального.