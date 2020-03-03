Впервые за три года российский министр иностранных дел Сергей Лавров посетил Хельсинки. Столица соседней страны по традиции тепло его встретила, однако двустороннюю повестку заслонили более насущные для двух стран вопросы: проблемы Сирии и Украины. С подробностями из Финляндии — спецкор NEWS.ru.

Визит российского министра в Хельсинки начался со встречи с президентом страны Саули Ниинистё. Одна из трёх его резиденций, Мянтюниеми, находится в тихом живописном месте на окраине города: вокруг вода, лес и деревянные дома ХХ века, украшенные ажурной резьбой. Главное здание удачно вписано в местный ландшафт: темно-графитовый цвет и ломаные линии отражают в себе суровую красоту северного пейзажа — каменные валуны и скалы, покрытые мхом. Внутри современного «дворца», напротив, очень светло и просторно. Однако темы, затронутые в начале двусторонней встречи, были менее позитивными, чем общий комфортный её настрой.

Президент и министр изъявили желание обсудить текущие международные проблемы, находящиеся в центре внимания: ситуацию в сирийском Идлибе, коронавирус и безопасность в регионе Балтийского моря. Российский министр особо подчеркнул, что Россия не может «позволить терроризму одержать победу» в Сирии. Также он напомнил, что российский президент Владимир Путин рассчитывает на встречу с финским коллегой в Москве 9 мая. Позднее, уже на переговорах с главой МИД Пеккой Хаависто, Лавров пояснил, что у Ниинистё есть приглашение на парад Победы.

Сергей Лавров и Саули Ниинистё Jussi Nukari/www.imago-images.de/Global Look Press

Для российского и финского министров эта встреча стала второй: ранее они уже общались летом 2019 года (практически сразу после вступления Хаависто в должность главы ведомства) на полях неформальной встречи ОБСЕ в Высоких Татрах — живописном курортном местечке Словакии в горах. До этого глава российской дипломатии был в Хельсинки с рабочим визитом — по приглашению финской стороны — в 2017 году. Объясняется это тем, что у Ниинистё и Путина налажен довольно живой диалог, и в среднем президенты встречаются дважды в год.

На совместной пресс-конференции главы МИД большее внимание уделили Сирии: ситуация в провинции Идлиб, резко обострившаяся 27 февраля, остаётся предметом обеспокоенности международного сообщества. По версии Минобороны РФ, инцидент, в результате которого погибли 36 турецких военных, был спровоцирован террористами из «Хайят Тахрир аш-Шам» (коалиция, в которой растворилась запрещённая в РФ «ан-Нусра»), которые начали наступление на позиции сирийской армии. Москва и Анкара провели ряд консультаций по вопросу деэскалации в Идлибе, однако сторонам не удалось достичь компромиссной договорённости. Также Турция открыла границы с ЕС на фоне чего тысячи сирийских беженцев устремились в Грецию. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган условились провести встречу, чтобы вновь попытаться прийти к общему знаменателю. Как отметил на пресс-конференции российский министр, прежние сочинские соглашения от 2018 года пока «не воплощаются в жизнь».

Надеюсь, что предстоящая на этой неделе встреча президентов Путина и Эрдогана позволит эту ситуацию изменить и начать двигаться по пути реализации того, к чему мы стремимся, — сказал Лавров.

Он подчеркнул, что Россия не может «содействовать решению проблемы миграции за счёт прекращения борьбы с терроризмом».

Отдельное внимание было уделено и урегулированию украинского конфликта. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о готовности Киева искать альтернативу Минским соглашениям. Ранее он же говорил о желании украинской стороны внести коррективы в «Минск-2».

Минские договорённости безальтернативны, сегодня на переговорах мы это подтвердили, — подчеркнул Лавров.

По словам российского министра, он направил обращения своим коллегам по «нормандскому формату»: главе МИД ФРГ Хайко Маасу и Франции — Жан-Иву Ле Дриану, и призвал не оставлять без реакции «подобные провокации». Однако же, по его словам, пока в Берлине и Париже бездействуют. Такую же реакцию, по словам Лаврова, Москва видит и на необходимость убедить Киев выполнить договорённости парижского саммита в декабре 2019-го.

Они на передний план выдвигают как самоцель созыв ещё одной встречи в верхах «нормандской четвёрки» независимо от того, будет выполнена предыдущая договорённость или нет. Нам такие пустые саммиты ради саммита не нужны. Мы об этом нашим партнёрам сказали, — заявил Лавров.

Финский министр, в свою очередь, рассказал о своей последней поездке в Донбасс, в ходе которой он увидел, в каких условиях там живут люди.

Я недавно был на территории Луганска и увидел там бабушек, которые с трудом переходят через границу за едой или за пенсией, — сказал Хаависто.

Лавров ему ответил, что виноваты в этом украинские власти, которые ещё при Петре Порошенко закрыли движение транспорта через границу.

Финальной точкой визита главы российской дипломатии стала встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, пережившими блокаду Ленинграда. Министр лично поприветствовал каждого из них, вручил медали, приуроченные к 75-летию Победы, и перешёл в другой зал для совместного чаепития. Сервиз к нему был выбран символично: набор производства ленинградской фабрики считался одним из символов блокады. За столом шла неформальная беседа, детали которой останутся между министром и её участниками.