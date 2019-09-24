https://static.news.ru/photo/5af0b734-defe-11e9-9d93-fa163e074e61_660.jpg Министр иностранных дел Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава МИД России Сергей Лавров 25 сентября примет участие в министерской встрече стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, которая пройдёт в рамках сессии Генассамблеи ООН.

Российский министр примет участие в министерской встрече «пятёрки» и Ирана по СВПД, — сообщил ТАСС источник в российской делегации.

Ранее News.ru писал, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с журналистами в преддверии Генассамблеи ООН сообщил о готовности продолжить переговоры по сохранению ядерной сделки. Однако он ждёт от партнёров мер по установлению доверия.

В 2015 году Иран, Россия, США, Британия, Китай, Франция и Германия подписали соглашение, по которому с Ирана снимались санкции. В мае этого года президент Штатов Дональд Трамп заявил о выходе страны из сделки по иранскому атому. После этого Белый дом также опубликовал список требований к Тегерану.