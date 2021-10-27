Лавров примет участие в очном саммите G20

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В вопросе взаимоотношений между Турцией и Арменией ведутся консультации с Азербайджаном. Об этом с интервью CNN Türk заявил глава МИД Турции Мевлют Чувашоглу. По его словам, с армянской стороны поступают определённые положительные месседжи по поводу открытия границ.

Во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Физулинский и Зангиланский районы Азербайджана я встретился с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым. Мы внимательно обсудили эти вопросы. С армянской стороны исходят...