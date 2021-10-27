Лавров примет участие в очном саммите G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в очном саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится с 30 по 31 октября в Риме. В его графике запланирован ряд встреч. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, у Лаврова запланирован целый ряд двусторонних встреч, в частности, с китайским коллегой.
Другие встречи в настоящее время прорабатываются с учётом графика, — отметила Захарова.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин примет участие в G-20 в дистанционном формате. С премьер-министром Италии Марио Драги российский лидер обсудил подготовку к предстоящему саммиту. Они также обменялись мнениями по ситуации в Афганистане. Кроме того, лидеры затронули ряд вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области.