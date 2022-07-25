Лавров прибыл с визитом в Республику Конго

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Лавров

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своём Telegram-канале, что глава ведомства Сергей Лавров прибыл с визитом в Республику Конго. Отмечается, что это первый визит «министра иностранных дел России/СССР в Республику Конго». В настоящее время глава внешнеполитического ведомства России приехал в город Ойо, откуда родом нынешний президент страны Дени Сассу-Нгессо.

Сергей Лавров прибыл с визитом в Республику Конго. Это первый визит министра иностранных дел России/СССР в республику, — написала Захарова.

По словам представителя МИД, после обретения независимости от Франции Республика Конго развивала дружеские отношения с Советским Союзом.

Захарова накануне заявила, что дипломаты США в попытках повлиять на зарубежное турне главы внешнеполитического ведомства РФ Сергея Лаврова в Африке просят своих коллег из разных стран не фотографироваться с дипломатом. По её словам, США надеются таким образом показать, что Россия якобы изолирована. Дипломат добавила, что Москва доказывает обратное не с помощью фотографий, а с помощью западных политиков и их глупости и полного отсутствия реальности. Подписчики оценили слова представителя ведомства и пожелали успехов в работе в ходе дипломатического турне.