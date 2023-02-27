Лавров прибыл с визитом в Баку

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Баку, сообщает РИА Новости. В столице Азербайджана у него запланированы переговоры с президентом страны Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым.

Как ожидается, в ходе переговоров стороны рассмотрят весь комплекс вопросов, касающихся российско-азербайджанских отношений, актуальные региональные и международные проблемы. Особое внимание будет уделено ходу реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

Поездка Лаврова приурочена к первой годовщине подписания на высшем уровне 22 февраля прошлого года Декларации о союзническом взаимодействии.

Глава МИД РФ также примет участие в тематической конференции «Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности». Мероприятие пройдет в рамках третьего заседания Российско-Азербайджанского экспертного совета.

Ранее глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним отношениям Саркис Ханданян заявил, что Ереван готов к проведению встречи с главами МИД России и Азербайджана в Москве. Кроме того, он добавил, что Армения не собирается выдвигать дополнительных условий для проведения переговоров, в том числе относительно Лачинского коридора.