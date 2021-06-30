Лавров предложил США обнулиться по вопросу дипмиссий

Москва готова к обнулению «нездоровой и неприемлемой» ситуации в российско-американских отношениях. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров отметил, что Москва готова обсуждать этот вопрос.

Надеюсь, что американцы тоже до этого дозреют и будут искать такой баланс не только в сфере стратегической стабильности, но и всех остальных областях, где у нас существуют проблемы, — заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Ранее Лавров подчеркнул, что заявления, которые поступают из Вашингтона после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, не соответствуют позиции, высказанной Штатами в ходе встречи. Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что Путин и Байден договорились о запуске предметного диалога о стратегической стабильности — при важнейшей констатации недопустимости ядерной войны. Кроме того, итогом женевского саммита стало понимание целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности, работы посольств и не только.