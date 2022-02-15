Лавров позитивно оценил ответ США и НАТО на инициативы России

США и НАТО в своих документах позитивно ответили на те инициативы России, которые они давно отрицали, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим польским коллегой Збигневом Рау. По его словам, по итогам проведённых переговоров есть вероятность выработки «неплохого» пакетного результата.

Я думаю, что благодаря усилиям на всех этих направлениях в комплексе можно выработать очень неплохой пакетный результат, — сказал Лавров.

Министр также отметил, что Россия в ближайшее время доработает и передаст США и НАТО свой ответ на их предложения по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что стремительность, с которой НАТО поменяла свою позицию, говорит о том, что «не всё потеряно».

Насчёт того, означает ли это конец истории? Нет, это не конец истории. Я вчера докладывал президенту Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он в принципе одобрил и которые будут сейчас окончательно доработаны и в ближайшее время переданы американским и натовским партнёрам, исходят из сохранения целостности российской позиции, — отметил министр.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что подготовка российского ответа США и НАТО по гарантиям безопасности почти полностью завершена. По словам дипломата, ответ будет дан, «и не так, как даются ответы нашими западными партнёрами».

17 декабря 2021 года МИД России направил США и НАТО проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности. Москва выдвинула три основных требования: отказаться от расширения Альянса на восток, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре Блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО. 26 января США и НАТО предоставили ответ, который по их просьбе не был официально нигде опубликован. Как отметил российский президент Владимир Путин, в ответе Запад проигнорировал озабоченности России по ключевым вопросам.

Глава МИД России Сергей Лавров уточнил, что США не ответили на самый главный вопрос — о нерасширении Альянса на восток. По его мнению, ответ Вашингтона позволяет рассчитывать на серьёзный разговор, но по второстепенным темам.