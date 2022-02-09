Лавров потребовал от ООН начать трибунал против США из-за проблем с визами

Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш получил послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова с требованием начать разбирательство из-за визовых проблем с США, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, сотрудники дипмиссии испытывают давление и не могут продлить визу после кратковременного отъезда из Соединённых Штатов.

Я был у генерального секретаря и передал ему послание министра, в котором он перечисляет эти проблемы и требует от генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье соглашения со страной пребывания для того, чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечить условия для работы миссии при ООН, — сказал Небензя.

Он добавил, что постпредство решает некоторые вопросы, однако «это не системное решение проблемы».

Ранее Лавров заявил, что Вашингтон искусственно ограничивает выдачу неиммиграционных виз россиянам. Он также подчеркнул, что это делается с целью «выторговать» для себя односторонние уступки. На данный момент в стране ситуация с визами остаётся сложной.

Посольство США в Москве с середины мая приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, связав этот шаг с запретом российских властей найма местного и иностранного персонала.