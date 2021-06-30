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Лавров пошутил во время совместного фото с главой МИД Турции

15:58, 30 июня 2021
Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил шуткой на просьбу турецкого журналиста встать на другое место во время совместного фотографирования с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщает РИА Новости.

Министры позировали на фоне флагов своих стран. Один из турецких журналистов попросил Лаврова встать на красную отметку на полу, чтобы не загораживать российский флаг.

Вы видите то, что видите. Не говорите нам, что нам делать, — ответил Лавров.

Чавушоглу отметил, что ему понравилась шутка главы МИД России.

Ранее Лавров подчеркнул, что заявления, которые поступают из Вашингтона после саммита президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, не соответствуют позиции, высказанной Штатами в ходе встречи. Руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что Путин и Байден договорились о запуске предметного диалога о стратегической стабильности — при важнейшей констатации недопустимости ядерной войны. Кроме того, итогом женевского саммита стало понимание целесообразности консультаций по вопросам кибербезопасности, работы посольств и не только.

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