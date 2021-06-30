Лавров пошутил во время совместного фото с главой МИД Турции

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Американские военные находятся в Сирии незаконно. Об этом сообщил военный эксперт Евгений Поддубный, комментируя слова президента США Джо Байдена о возможных новых атаках на объекты Ирака и Сирии. Его слова приводит «Царьград».

По мнению Поддубного, американские военные нарушают все нормы международного права. Устав ООН? 51-я статья? Самооборона?! — отметил он. Ранее сообщалось, что США нанесли авиаудары по объектам проиранских военизированных группировок ополченцев...