Лавров пообещал Западу контрмеры в случае игнорирования требований России

Москва не будет молчать в дискуссиях по гарантиям безопасности и примет ответные меры, если Запад проигнорирует требования России, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ранее заместитель главы МИД России сказал, что Москва получила от Вашингтона устные ответы на некоторые из российских предложений.

Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры, — сказал Лавров, выступая в Госдуме.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Белый дом не намерен идти на какие-либо уступки России в вопросах безопасности. Он отметил, что Москве также придётся в чём-то уступить для гарантий Вашингтону.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины, а также других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Письменный ответ на инициативы России в области европейской безопасности США и НАТО обещают предоставить на этой неделе.