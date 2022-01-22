Лавров подшутил над журналистами, не заснявшими его рукопожатие с Кассисом

Глава МИД РФ Сергей Лавров подшутил над журналистами, освещавшими его переговоры с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом в Женеве. Фотографы не смогли заснять момент рукопожатия политиков. Лавров в шутку сказал, что «если не вышло — значит, не вышло», пишут «Известия».

Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло — значит, не вышло, — иронично заметил министр, рассмешив Кассиса.

Затем глава МИД и президент Швейцарии вновь пожали руки.

Кассис заявил по итогам переговоров, что его страна вновь готова принять у себя саммит России и Соединённых Штатов. По его словам, это станет вкладом в сохранение мира и безопасности.

21 января в Женеве прошли переговоры Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Затем с ними провёл двусторонние встречи и глава Швейцарии. Стороны обсудили вопросы безопасности в Европе, трансатлантические отношения и ситуацию на границе России и Украины.

На пресс-конференции по итогам переговоров Кассис выразил обеспокоенность в связи с растущей напряжённостью в Европе. По его словам, диалог является единственным решением для укрепления безопасности на континенте.