Лавров подшутил над журналистами, не заснявшими его рукопожатие с Кассисом
Алексей Кожушкин
Алексей Кожушкин
14:52, 22 января 2022
Сергей Лавров и Иньяцио КассисоФото: Пресс-служба МИД РФ
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Глава МИД РФ Сергей Лавров подшутил над журналистами, освещавшими его переговоры с президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом в Женеве. Фотографы не смогли заснять момент рукопожатия политиков. Лавров в шутку сказал, что «если не вышло — значит, не вышло», пишут «Известия».
Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент. Если не вышло — значит, не вышло, — иронично заметил министр, рассмешив Кассиса.
Затем глава МИД и президент Швейцарии вновь пожали руки.
Кассис заявил по итогам переговоров, что его страна вновь готова принять у себя саммит России и Соединённых Штатов. По его словам, это станет вкладом в сохранение мира и безопасности.
21 января в Женеве прошли переговоры Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Затем с ними провёл двусторонние встречи и глава Швейцарии. Стороны обсудили вопросы безопасности в Европе, трансатлантические отношения и ситуацию на границе России и Украины.
На пресс-конференции по итогам переговоров Кассис выразил обеспокоенность в связи с растущей напряжённостью в Европе. По его словам, диалог является единственным решением для укрепления безопасности на континенте.