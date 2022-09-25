Лавров ответил на вопрос, почему так много россиян покидают страну

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Сергей Лавров

Глава Российского МИД Сергей Лавров ответил на вопрос немецкого журналиста, почему так много россиян покидают страну. Вопрос был задан на пресс-конференции на полях 77-й сессии ГА ООН.

Лавров в ответ на вопрос уточнил, не подписывала ли Германия конвенцию Совета Европы о правах человека, где зафиксирован принцип свободы передвижения.

А разве в Германии не ратифицировали конвенцию Совета Европы о правах человека где свобода передвижения? — сказал глава МИД России.

Поводом для вопроса, вероятнее всего, послужили вбросы украинских СМИ об увеличении количества выезжающих за пределы России после начала частичной мобилизации. В частности, Германия заявила о готовности выдать визы россиянам, покидающим страну из-за нежелания быть призванными.

Россия, в свою очередь, заявила о большом количестве ложных сообщений о гражданах, убегающих от мобилизации. В качестве доказательств в Сети появились ролики с очередями в военкоматы в некоторых регионах страны.

Ранее сообщалось, что после объявления частичной мобилизации в РФ спрос на авиабилеты из российских аэропортов за границу вырос в разы при резко взлетевших ценах. Особенно это коснулось безвизовых постсоветских республик Закавказья и Центральной Азии. Подробнее об этом — в материале NEWS.ru.