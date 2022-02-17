Лавров ответил на вопрос об окончании эскалации ситуации вокруг Украины

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил о том, что не знает, закончится ли эскалация вокруг Украины 20 февраля. По его словам, данная обеспокоенность исходит от западных СМИ и политиков, а её устранение зависит не от Москвы

Насчёт 20 февраля — вопрос не ко мне. 20 февраля заканчиваются наши учения, как это было объявлено. А насчёт того, закончится ли 20 февраля эскалация, я не знаю, потому что не мы еёе раздували, не мы этим занимаемся, — сказал министр.

Топ-дипломат уточнил, что ситуация с эскалацией вокруг Украины развивается не в России, а в идеях Запада, прежде всего у НАТО, США и Великобритании.

Ранее стало известно, что 17 февраля МИД России направит США ответ по гарантиям безопасности. По его словам, этот текст будет направлен американской стороне в бумажном и электронном виде, после чего МИД планирует предоставить содержание текста публике.

17 декабря 2021 года МИД России направил США и НАТО проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности. Москва выдвинула три основных требования: отказаться от расширения Альянса на восток, от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также вернуться к военной инфраструктуре Блока в Европе к состоянию 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО.

26 января США и НАТО предоставили ответ, который по их просьбе не был официально нигде опубликован. Как отметил российский президент Владимир Путин, в ответе Запад проигнорировал озабоченности России по ключевым вопросам.