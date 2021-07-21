Лавров ответил на вопрос о размещении российских военных в Афганистане

Россия не рассматривает возможности нанесения точечных ударов по территории Афганистана, а также не планирует размещать там своих военных, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает «Интерфакс».

О каких-либо точечных ударах по территории Афганистана никто речи не ведёт, и о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывается. Вы путаете нас с американцами или с тем опытом, который мы «принесли» с советских времен, — так министр ответил на вопрос о возможности размещения на постоянной основе военных в Афганистане.

По его словам, у России есть обязательства перед Кыргызстаном и Таджикистаном. Москва руководствуется Договором о коллективной безопасности, по которой при агрессии в отношении одного из членов ОДКБ проводятся консультации для определения мер реагирования по подавлению агрессии.

Лавров добавил, что в российском обществе преобладает мнение о необходимости обеспечения безопасности своих рубежей, а также для создания условий по тому, чтобы безопасность других стран обеспечивалась их внутренними договорённостями в рамках национальной идеологии.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Москва выступает против того, чтобы какая-то из сторон победила в Афганистане. Он пояснил, что в этом случае произошедшее будет хрупким и неустойчивым временным решением. Министр выступил за создание политического диалога, в котором могли участвовать все политические, этнические или иные группы.