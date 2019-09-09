https://static.news.ru/photo/47b231ca-d30a-11e9-ba55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Министр иностранных дел Сергей Лавров отреагировал на заявление главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия должна вести себя как «нормальная страна», если хочет выстраивать отношения с США. По его словам, если следовать пожеланиям из Вашингтона, Москве следовало давно начать бомбить Ирак и Ливию.

Он призвал нас действовать как нормальная страна, а не как Соединённые Штаты. Поскольку в ином случае мы должны были бы <...> бомбить тот же Ирак, ту же Ливию — грубейшее нарушение международного права, — цитирует главу МИДа РИА Новости .

Он добавил также, что согласно заявлениям американской стороны, Россия должна была поддержать госпереворот, как это сделали представители Вашингтона. Речь идёт о событиях февраля 2014 года, «когда украинская оппозиция под давлением радикалов, неонацистов разорвала соглашение, под которым стояли подписи стран — членов Евросоюза».

Ранее заявление Марка Эспера прокомментировал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он заявил, что нормальность в понимании американских коллег не соответствует российским представлениям, писал News.ru.